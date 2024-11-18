اشتباكات وسط الكيان بين "الحريديم" وشرطة الاحتلال

فلسطين اليوم

اندلعت اشتباكات، مساء أمس الأحد، في وسط كيان الاحتلال قرب مدينة تل أبيب بين شرطة الاحتلال ومجموعة من المستوطنين "الحريديم".

جاء ذلك ضمن خطواتهم الاحتجاجية التي ينظمونها ضد استدعاء 1000 منهم للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "إن اشتباكات اندلعت بين الشرطة و"حريديم متشددين" في مدينة بني براك وسط كيان الاحتلال". وفق قولها.

وأضافت الصحيفة العبرية: "الاشتباكات حدثت عقب إغلاق "الحريديم" شارع رئيسي في المدينة، احتجاجًا على إرسال الجيش 1000 مذكرة لاستدعاء "جريديم" للخدمة العسكرية".

الصحيفة أفادت بأن المحتجين دعوا إلى إلغاء أوامر التجنيد، معتبرين أنها "تعديًا على تقاليدهم وأسلوب حياتهم".

وأوضحت الصحيفة أن "أوامر الاستدعاء تعتبر جزءا من 7 آلاف أمر متوقع صدورها لـ"حريديم" خلال الأيام المقبلة، وصادق عليها وزير الحرب السابق يوآف جالنت قبل إقالته.

وكان دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى حرمان "الحريديم" من الميزانيات المخصصة لهم وكذلك الحصول على جوازات سفر.

ويُشار إلى أنه يعارض "الحريديم" الخدمة بالجيش الإسرائيلي، رغم قرار "المحكمة العليا" في يونيو الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين في الكيان.

جدير ذكره أنه تطالب "أحزاب في الائتلاف الحكومي" بسن قانون لضمان استمرار تهرب نحو 60 ألف يهودي متدين سنوياً من الخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة ذلك وتسميه "قانون التهرب".