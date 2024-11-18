حصيلة خسائر الدفاع المدني في الحرب على غزة

فلسطين اليوم

نشر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الإثنين 18-11-2024، حصيلة خسائره خلال الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة: "85 شهيداً و301 مصاباً و20 معتقلاً من أفراد الدفاع المدني منذ بداية الحرب المستمرة".

وأضاف الدفاع المدني بغزة: "جيش الاحتلال دمر مخزون الدفاع المدني من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة مليون و300 ألف دولار منذ بداية الحرب".