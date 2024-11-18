إسبانيا تدعو لوقف النار بغزة ولبنان

فلسطين اليوم

دانت إسبانيا، صباح اليوم الإثنين 18-11-2024، تكثيف كيان الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على العاصمة اللبنانية بيروت وقطاع غزة، مجددة دعوتها إلى وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في بيان له عبر منصة "اكس": "قُتل عشرات الأشخاص جراء الهجمات بالقنابل الإسرائيلية على بيروت وغزة، والتي اشتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع". وفق قوله.

وعبر ألباريس عن إدانته للهجمات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة إيقاف الدمار والقتل في الشرق الأوسط".

وقال وزير الخارجية الإسباني في حديثه: "نطالب بوقف إطلاق النار، والامتثال للقانون الدولي"، لافتاً إلى أن بلاده "تؤيد دائمًا السلام وحماية المدنيين".