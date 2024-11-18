شهداء ونسف مبانٍ في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 409، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا في الممتلكات في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على مناطق متفرقة.

وفجر اليوم الإثنين، استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن وزوجته وطفليه، بعد قصف طيران الاحتلال خيمة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

واستهدف قصف مدفعي، فجرا، منطقة الميدان في مشروع بيت لاهيا، تزامنًا مع إطلاق نار من قبل طائرات الاحتلال المسيّرة في مناطق متفرقة من مدينة بيت لاهيا شمال غزة.

كذلك استهدفت مدفعية الاحتلال وإطلاق نار حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وحي الزيتون جنوب شرق المدينة

ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بعدة قذائف وإطلاق نار.

وأطلقت طائرة "كواد كابتر" الحربية، فجر الإثنين، النار صوب منازل المواطنين في محيط دوار أبو صرار غربي النصيرات، وسط قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية.

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 43846 شهيدا، و 103740مصابا منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.