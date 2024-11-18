فلسطين اليوم

اعترف الإعلام العبري، صباح اليوم الإثنين 18-11-2024، بمقتل 30 ضابطاً وجندياً من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك الدائرة في مخيم جباليا شمال القطاع.

وقالت القناة 12 العبرية: إن 30 ضابطاً وجنديًا قتلوا في معارك جباليا منذ 5 أسابيع". وفق قولها.

وتخوض المقاومة الفلسطينية منذ الـ6 من أكتوبر الماضي معارك شرسة في مخيم جباليا ومعسكر بيت لاهيا بعد اجتياح جيش الاحتلال لمنطقة شمال قطاع غزة.

ويسعى جيش الاحتلال كما أعلن مؤخراً لإقامة محور "مفلاسيم"، الذي يفصل منطقة شمال القطاع عن مدينة غزة، ويمتد من الحدود الشرقية قرب المستوطنة المذكورة حتى شاطئ البحر.

وتمكنت المقاومة في الـ20 من أكتوبر الماضي من قتل قائد اللواء 401 المدرع الإسرائيلي، العقيد إحسان دقسة، في تفجير عبوة ناسفة بالقرب من دبابة "إسرائيلية".

وبالنظر لما سبق، تظهر -هنا- شراسة قتال المقاومة في مخيم جباليا ومحيطه، وأن المقاومة باتت تعرف أساليب العدو وطريقة حركته بالإضافة لحصولها عن معلومات استخبارية، حول تواجد قائد اللواء المدرع 401 في الدبابة المستهدفة، كما تمكنت من قتله وإصابة قائد الكتيبة 52 في اللواء ذاته وهي "كتيبة رأس الحربة" في اللواء المدرع المذكور.

وعلّق الإعلام العبري في حينه، بقوله: "قائد اللواء 401 المدرع قُتل بعد نزوله من الدبابة لمتابعة العملية العسكرية في جباليا مع القادة الميدانيين".

وفي الإطار، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عنواناً بقولها: "ثمن باهض يتكبده الجيش في غزة".

وقالت الصحيفة العبرية: "في غضون أسبوع فقد لواء كفير 7 من جنوده في كتيبتي (شمشون ونحشون)".

وأوضحت الصحيفة بقولها: "الهدف حالياً هو التغلب على "كتيبة حماس في بيت لاهيا"، المتوجدة قبالة مستوطنة نتيف هعتسرا". وفق قولها.

وأضافت يديعوت: "العملية تجري رغم أن المنطقة تعرضت للهجوم في "مناورة سابقة" قبل عام". على حد وصفها.

وتابعت: "قائد كتيبة شمشون، المقدم يوئيل، أصاب صاروخ آر بي جي أربعة من قادة فصائله في مكان قريب قال: "لقد دمرنا المئات من مباني "العدو" في أسبوعين حتى لا يكون "لحماس" أي مكان تعود إليه". على حد وصف الضابط.

وأردفت: "سبعة قتلى في أقل من أسبوع للواء المتنوع الذي يناور للمرة الثانية في تاريخه: لواء كفير الذي فقد أمس (الأحد) اثنين من مقاتليه في كتيبة نحشون، وهم: النقيب يوغيف بيزي، والرقيب الأول نوعم إيتان".

وأشارت الصحيفة العبرية: "يقود "لواء كفير" حاليا القتال في بلدة بيت لاهيا القريبة من ساحل غزة، والتي وفق قوله: "تراقب طريق الزراعية قرب "نتيف هعسرا"، كجزء من العملية التي تقودها الفرقة 162 على جباليا". وفق قولها



