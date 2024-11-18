الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت نحو 15 مواطنًا من مخيم الدهيشة ببيت لحم، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة بنابلس.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة ودهمت عدة منازل وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت 15 مواطنا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجرا، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت قرب مخيم بلاطة للاجئين، شرقي المدينة، قبل اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة.

وبحسب شهود عيان، دهمت مركبات عسكرية ترافقها جرافة، مدينة نابلس من جهة حاجز "حوارة" العسكري، واتجهت نحو مخيم بلاطة عبر "شارع القدس".

وقال سكان محليون إن مقاومين أطلقوا النار تجاه آليات الاحتلال العسكرية في أزقة مخيم بلاطة، وفجّروا عبوة ناسفة في منطقة "شارع السوق" داخل المخيم.

وفي قلقيلية شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى حي كفر سابا.

وبحسب مصادر محلية، دهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في قلقيلية، ولم يبلغ عن اعتقالات.