سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الإثنين 18-11-2024

فلسطين اليوم

واصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الإثنين 18-11-2024، محافظته على ثبات سعره خلال التداولات في الأسواق المحلية بفلسطين.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق المحلية، كما يلي:

سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.75

سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.30

سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.95

سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.076



