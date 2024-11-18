أسعار العملات
دولار أمريكي3.74
يورو3.95
جنيه مصري0.08
دينار أردني5.28
جنيه إسترليني4.72
سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الإثنين 18-11-2024
واصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الإثنين 18-11-2024، محافظته على ثبات سعره خلال التداولات في الأسواق المحلية بفلسطين.
وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق المحلية، كما يلي:
سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.75
سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.30
سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.95
سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.076