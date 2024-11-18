سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الإثنين 18-11-2024

الساعة 07:17 ص|18 نوفمبر 2024
سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الإثنين 18-11-2024
سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الإثنين 18-11-2024

فلسطين اليوم

واصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الإثنين 18-11-2024، محافظته على ثبات سعره خلال التداولات في الأسواق المحلية بفلسطين.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق المحلية، كما يلي:

سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.75

سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.30

سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.95

سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.076

الدولار الأمريكي
 

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