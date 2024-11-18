المقاومة العراقية تهاجم هدفا في "إيلات" المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، قصفها هدفًا حيويًا للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، في أم الرشراش (إيلات)، جنوب فلسطين المحتلة.

وفي بيان لها، قالت المقاومة العراقية، إن مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً في أم الرشراش بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة أن هذه العملية تأتي "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، مشددة على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.