الأرصاد: منخفض جوي وأمطار اليوم وغداً

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين 18-11-2024، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها بحوالي3-4 درجات مئوية.

كما توقعت الأرصاد الجوية، أن "تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج".

غداً الثلاثاء 19-11-2024:

يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يبقى الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بحوالي3-4 درجات مئوية.

كما تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت "الأرصاد الجويّة"، المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.