12 عملا مقاوما في الضفة خلال 24 ساعة بينها عملية إطلاق نار

فلسطين اليوم

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 12 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطي" عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وعملية تفجير عبوات ناسفة، وعمليتي تصدي لاعتداءات المستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 8 نقاط متفرقة بالضفة.

وفي العمليات النوعية، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب مستوطنة "ميراف"، إلى جانب إلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة زبوبا قضاء جنين.

وتصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة "آفي حيفتس" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة طولكرم، ورشقوهم بالحجارة.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بورين بمدينة نابلس، وفي بلدة الخضر بمدينة بيت لحم، وفي بني نعيم وبيت أمر بمدينة الخليل، وتخلل جميع الموجهات إلقاء حجارة.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين، قرب مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين في بيت لحم.