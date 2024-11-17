إعلام عبري: نتنياهو يحاول إيجاد حلول سريعة بشأن صفقة تبادل الاسرى

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، أن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إيجاد حلول لقضية صفقة تبادل أسرى مع المقاومة في قطاع غزة، بشكل سريع وقريب.

وذكر الاعلام العبري، في مقدمتهم صحيفة "يديعوت احرونوت"، أن نتنياهو يحاول ايجاد حلول بخصوص الصفقة، خشية أن يفرض عليه الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب وقف الحرب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب أرسل لنتنياهو رسالة مفادها أنه "يريد رؤية الأسرى يخرجون من قطاع غزة قبل دخوله البيت الأبيض"، لكن قادة المنظومة الأمنية أبلغوا نتنياهو بأنه بدون الحرب والانسحاب الكامل لن يكون هناك صفقة.

القناة 12 العبرية، قالت: إن "كبار قادة المنظومة الأمنية في اسرائيلي سيبلغون نتنياهو الرسالة التالية: حتى في حقبة ما بعد رئيس حماس يحيى السنوار، فإن حماس لا تتنازل عن مطالبتها بوضع الخطوط العريضة لإنهاء الحرب والانسحاب الكامل للجيش من غزة، ولا سبيل آخر لإعادة الأسرى".

وأضاف القناة، إن "رفض هذا المسار يعني دخول طريق مسدود والتخلي عن الأسرى".

رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي ورئيسا الشاباك رونين بار، والموساد دافيد بارنيع، يعتقدون أنه من غير المتوقع أن تتنازل "حماس" عن شروطها لإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وبالتالي، إذا كانت الحكومة مهتمة بصفقة، فعليها أن تراجع مواقفها، بحسب ما افاد به الاعلام العبري.

من المتوقع أن يؤكد المسؤولين على هذه الرسالة في المناقشة التي سيعقدها نتنياهو هذا المساء، حول الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، قال مصدر مطلع "إسرائيلي": "حسب تقديرات المنظومة الأمنية فإن حماس لم ولن تستسلم".