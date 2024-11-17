مداهمات واسعة لقوات الاحتلال في جنين ورام الله وسط تعزيزات عسكرية

فلسطين اليوم

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حملة مداهمات واسعة في محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، ضمن تواصل اعتداءات الاحتلال بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، واعتقلت شابا، وذلك في أعقاب اقتحام عدد من الآليات العسكرية البلدة من جهة مستوطنة "حومش".

وانتشرت آليات الاحتلال في شوارع بلدة جبع، وسط مواجهات في البلدة، فيما أقام جنود الاحتلال حاجزا طيارا بالقرب من مفرق جبع، ما شكل أزمة مرورية على الشارع الرئيس الواصل إلى مدينة جنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سلواد وسنجل في رام الله، وجابت جيبات الاحتلال العسكرية في شوارع المدينة.

وقبل وقت قصير، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية، تزامنا مع تجدد اعتداءات المستوطنين في محافظة أريحا.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة عراق بورين قضاء نابلس، وقرية سلواد وبلدة كفر مالك في رام الله، فيما قام مستوطنون بسرقة ثمار الزيتون وتكسير أشجار الزيتون في سهل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيت شرق قلقيلية، وسيرت آلياتها العسكرية في الشوارع، بينما اعتقلت مواطنا بعد اعتداء مستوطنين عليه بالمعرجات غرب أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد قنديل وهو أحد سائقي الشاحنات، بعد اعتداء مستوطنين عليه في طريق المعرجات شمال غرب أريحا.