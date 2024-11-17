القوات اليمنية: ضربنا أهدافاً عسكرية وحيوية للاحتلال الإسرائيلي في يافا وعسقلان

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذها عملية عسكرية نوعية استهدفت عدداً من الأهداف العسكرية والحيوية للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأعلنت القوات المسلّحة، اليوم الأحد، أنّها نفذت العملية بعدد من الطائرات المسيرة و"حققت أهدافها بنجاح"، في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد، وذلك "انتصاراً لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني واسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية".

كما أكّدت القوات المسلحة اليمنية، أنّها ستواصل عملياتها العسكرية رداً على جرائم الاحتلال في غزة ولبنان، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.