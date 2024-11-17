بشور يبرق برسالة للقائد النخالة: الثورات التي تنتصر هي التي قادتها وقودها

فلسطين اليوم

أبرق المنسق العام للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة، معن بشور، برسالة إلى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد نخالة، أكد فيها: أنه لم يكن استهداف العدو لقادة في حركة الجهاد الإسلامي أمراً جديداً على هذه الحركة الجهادية الأصيلة لكن استهداف القياديين الكبيرين عبد العزيز الميناوي، ورسمي ابوعيسى، على أرض سوريا الحاضنة الدائمة لكل مقاوم من أجل كل حق من حقوق الأمة وفي زمن طوفان الأقصى، وخلال أيام يستشهد فيها عشرات الالاف من ابناء فلسطين ولبنان والامة يتقدمهم قادة كبار، هو تأكيد على وحدة المقاومة على طريق القدس وعلى وحدة الأمة على طريق فلسطين، وعلى أن الثورات التي تنتصر هي التي قادتها وقودها.

وأضاف بشور: إن الشهيدين الكريمين اللذين عرفتهما ساحات المقاومة في فلسطين ومعتقلات الاحتلال والمنافي هم شهادة اخرى على عظمة الحركة التي ناضلوا في صفوفها و بسالةالشعب الذي انجبهم وعمق الايمان الذي حركهم ..