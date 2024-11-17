قوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة بالضفة واعتداءات للمستوطنين بأريحا

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع تجدد اعتداءات المستوطنين في محافظة أريحا.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة عراق بورين قضاء نابلس، وقرية سلواد وبلدة كفر مالك في رام الله، فيما قام مستوطنون بسرقة ثمار الزيتون وتكسير أشجار الزيتون في سهل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيت شرق قلقيلية، وسيرت آلياتها العسكرية في الشوارع، بينما اعتقلت مواطنا بعد اعتداء مستوطنين عليه بالمعرجات غرب أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد قنديل وهو أحد سائقي الشاحنات، بعد اعتداء مستوطنين عليه في طريق المعرجات شمال غرب أريحا.

في غضون ذلك، اعتدت قوات الاحتلال على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم، خلال اقتحامها البلدة، وتمركزت عند منطقة "التل" في البلدة القديمة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، تجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة طمون جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري، وهو الشاب محمد نضال بني عودة (20 عاما).

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال وسط البلدة بالقرب من المسجد الكبير.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.