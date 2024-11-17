منظمة الغذاء العالمي: (إسرائيل) ترفض السماح بتشغيل مخابز في غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصدر في منظمة الغذاء العالمي (WFP)، اليوم الأحد، بأن الكيان الإسرائيلي يرفض السماح بتشغيل مخابز أخرى في مدينة غزة، جراء الضغط المتولد من نزوح الآلاف من شمال غزة.

وقال المصدر في المنظمة العالمية: "طلبنا من (إسرائيل) منذ نحو شهر تشغيل 20 مخبزا جاهزة للعمل في مدينة غزة، لكن طلب المنظمة قوبل بالرفض".

وأضاف أن "(إسرائيل) تقيد من عمل المخابز في غزة، ولا تسمح إلا بعمل عدد قليل، منها كما تقيد توريد الكميات الكافية من الدقيق والوقود ما يفاقم من معاناة السكان".