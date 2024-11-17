فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل ضابط وجندي بمعارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بمقتل ضابط برتبة نقيب ويدعى "يوغيف بازي" والرقيب "نوعام إيتان" من لواء كفير في المعركة التي دارت شمال القطاع.

وقتل 27 ضابطاً وجندياً في شمال قطاع غزة، منذ بدء العملية البرية الأخيرة لجيش الاحتلال في جباليا، بحسب صحيفة "هآرتس".

وبحسب معطيات صادرة عن جيش الاحتلال، فإن عدد قتلى الضباط والجنود منذ بدء الحرب على غزة ولبنان في السابع من أكتوبر لعام 2023، وصل إلى 798 ، و3,247 إصابة.



