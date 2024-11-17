صورة مقتل ضابط وجندي بمعارك في شمال غزة

الساعة 06:38 م|17 نوفمبر 2024
جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة
جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل ضابط وجندي بمعارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بمقتل ضابط برتبة نقيب ويدعى "يوغيف بازي" والرقيب "نوعام إيتان" من لواء كفير في المعركة التي دارت شمال القطاع.

وقتل 27 ضابطاً وجندياً في شمال قطاع غزة، منذ بدء العملية البرية الأخيرة لجيش الاحتلال في جباليا، بحسب صحيفة "هآرتس".

وبحسب معطيات صادرة عن جيش الاحتلال، فإن عدد قتلى الضباط والجنود منذ بدء الحرب على غزة ولبنان في السابع من أكتوبر لعام 2023، وصل إلى 798 ، و3,247 إصابة.

مقتل ضابط وجندي في قطاع غزة


 

 

 

 

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