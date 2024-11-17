دعوة مهمة لسكان الخيام ومراكز الإيواء في غزة بخصوص المنخفض الجوي المقبل

فلسطين اليوم

دعا جهاز الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، المواطنين لا سيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في كافة مناطق قطاع غزة بضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي المتوقع حلوله غدًا الاثنين حتى صباح الأربعاء.

وحثت المواطنين إلى التعاون والتآزر فيما بينهم لا سيما النازحين في المخيمات، والاهتمام بضرورة تثبيت الخيام ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها خشية من تدفق مياه الأمطار.

وكشف الراصد الجوي، ليث العلامي، الجمعة الماضي، عن معلومات أولية عن تفاصيل المنخفض الجوي والحالة الجوية المُقبلة يومي (الاثنين والثلاثاء) هذا الأسبوع، في فلسطين.

وقال العلامي، في تصريح: إن "الأجواء في هاذين اليومين ستتميز بالانخفاض الكبير على درجات الحرارة والبرودة الملحوظة، حيث يعتبر امتدادًا لأول منخفض جوي هذا الموسم".

وأضاف أن "السواحل الشمالية والوسطى واجزاء من شمال ووسط قطاع غزة وأيضا الشريط الغربي لمحافظات شمال ووسط الضفة الغربية، سيكون فيها الامطار متوسط إلى عالي".

أما في بقية المناطق بما فيها جنوب الضفة وجنوب قطاع غزة، يكون فيها الامطار اعتيادية إلى دون متوسط، وفق ما أفاد به العلامي.