إعلام إسرائيلي: نشر وثائق نتنياهو هدف إلى اتهام السنوار بتعطيل صفقة الأسرى

فلسطين اليوم

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، أنّ تسريب وثائق مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، جاء بهدف "التأثير سلباً في الرأي العام في إسرائيل، بشأن المفاوضات والتظاهرات المطالبة بإعادة الأسرى" الموجودين لدى المقاومة في قطاع غزة، مضيفةً أنّه "تم عبر مستشار لنتنياهو وجنود من الجيش".

وبحسب ما ذكره إعلام إسرائيلي، وفقاً للتحقيق مع المشتبه الرئيس في هذه القضية، إيلي فلدشتاين، فقد "سرّب الوثيقة في وقت قريب من مقتل الأسرى الـ6، بهدف توجيه أصابع الاتهام إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس"، الشهيد يحيى السنوار، و"اتهامه برفض المقترحات للتوصل إلى صفقة، وربط تظاهرات العائلات بتعزيز موقفه".