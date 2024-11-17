الاحتلال يمنع مرابطات القدس من التعزية بوفاة أقاربهن

فلسطين اليوم

أفادت مصادر مقدسية، اليوم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات التضييق على المرابطات المقدسيات، وتجلى ذلك مؤخرا، في منعهن من تعزية بعضهن البعض في وفاة أقاربهن.

وعقب حملات واسعة من الإبعاد ضد المرابطات المقدسيات، منعت سلطات الاحتلال عدد من المرابطات من تقديم العزاء والمواساة للمرابطة المقدسية خديجة أبو خويص، بوفاة زوجها الدكتور إبراهيم أبو غالية.

وامتدت اعتداءات الاحتلال إلى تفاصيل حياة المرابطات المقدسات، وصولا إلى الحرمان من المواساة وتعزية بعضهن البعض بوفاة أقاربهن، ومنعهن من المشاركة في بيت عزاء زوج رفيقتهن.

ورفضت مخابرات الاحتلال لقاء المرابطة هنادي الحلواني مباشرة مع المرابطة خديجة لتقديم التعازي، وبعد تدخل وضغط من المحامين تم السماح باتصال هاتفي تحت المراقبة لمدة ربع ساعة فقط.

وتم تهديد المرابطة الحلواني بالتعرض للعقوبة في حال الإخلاء بشروط المخابرات، فيما منعت سلطات الاحتلال أيضا المرابطة المقدسية نفيسة خويص من التعزية ومواساة خديجة.

ويتعرضن المرابطات المقدسيات لحملات إبعاد مستمرة عن المسجد الأقصى ولسلسة قرارات جائرة، إضافة على منعهن من التواصل مع بعضهم البعض، إلى جانب عدم التواصل مع الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب.

ويهدف الاحتلال من خلال حملات التضييق والإبعاد، إلى محاربة أي أنشطة تتعلق بالأقصى، ومحاولة إفراغ المسجد المبارك من رواده، لصالح تسهيل وتأمين اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية.