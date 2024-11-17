3 شهداء من الجيش اللبناني بقصف "إسرائيلي" على لبنان

فلسطين اليوم

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن استشهاد ثلاثة من جنوده إثر غارات جوية نفذها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة الماري جنوب لبنان.

وأفاد الجيش اللبناني، في بيان: بـ"إرتقاء ثلاثة شهداء من الجيش نتيجة قصف إسرائيلي على مركز في تلة الشعيري ببلدة الماري "قضاء حاصبيا".

ونفذ طيران الاحتلال غارات جوية على بلدة قانا ومحيط بلدة كفر تبنيت في قضاء صور جنوبي لبنان.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للشهداء والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان، حتى يوم أمس، بحسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية، إلى 3452 شهيدًا و14664 جريحًا.