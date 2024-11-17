رئيس الموساد يقدم مقترحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" دافيد بارنيع، سيقدم اليوم، مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال اجتماع وزاري بحضور بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر "إسرائيلية"، قولهم: إن "المشاورات التي يرأسها نتنياهو اليوم تأتي بعد رفض حماس مقترحات لصفقة الرهائن".

وبخصوص قضية التسريبات السرية الأخيرة والمثيرة للجدل في (إسرائيل)، أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن "المتحدث باسم نتنياهو المعتقل في قضية التسريبات تجاوز الرقابة العسكرية وسرب وثائق سرية".

وأضاف أن "هدف نشر الوثائق كان التأثير سلبا على الرأي العام في (إسرائيل) بشأن مفاوضات صفقة التبادل"، موضحًا أن "نشر الوثائق كان هدفه اتهام رئيس حماس يحيى السنوار برفض المقترحات وربط مظاهرات العائلات بتعزيز موقفه".

تسريب الوثائق السرية، بحسب ما أفادت به القناة (12) العبرية، تمت بواسطة مستشار رئيس الوزراء نتنياهو وجنود من جيش الاحتلال.

وأضافت أن "المتحدث باسم نتنياهو لم ينشر التسريبات في (إسرائيل) بسبب الرقابة، لذلك سربها للخارج"، لافتًا إلى أن "تسريب الوثائق جاء بعد مقتل 6 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وما تلاه من مظاهرات عارمة ضد الحكومة".