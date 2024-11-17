منذ فجر اليوم.. أكثر من 100 شهيد في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن حصيلة أعداد الشهداء الذين ارتقوا بغارات جوية وبرية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم،

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 111 شهيداً في غارات الاحتلال على القطاع، منهم 70 شهيدًا ارتقوا في شمال غزة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة بغزة، فقد ارتفع حصيلة الشهداء والإصابات، إثر العدوان "الإسرائيلي "على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إثر العدوان الإسرائيلي الى 43,846 شهيد و 103,740 اصابة.