جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الشجاعية

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء10/7/2024م، انتهاء عمليته العسكرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبحسب إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، فإن لواء المظليين أنهى عمليته العسكرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والتي استمرت نحو أسبوعين.

والشهر الماضي، أعلن الجيش "الإسرائيلي" بدء عملية برية مباغتة في حي الشجاعية لتفكيك البنية التحتية لفصائل المقاومة التي لا تزال نشطة هناك، على حد زعمه.

بدورها، قالت مصادر صحفية، إن حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في حي الشجاعية كبير جداً طال عشرات المنازل والمرافق العامة، بالاضافة لانتشال عشرات الشهداء والاصابات منذ بدء العملية البرية على حي الشجاعية.

ولليوم الـ278 يواصل الاحتلال "الاسرائيلي" عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتواصل المقاومة الفلسطينية نصب الكمائن لجنوده وآلياته في مختلف مناطق قطاع غزة، فضلاً عن استهداف جنوده وقصفهم بقذائف الهاون بالإضافة لإطلاقها الرشقات الصاروخية نحو مستوطناته بما فيها مستوطنات غلاف غزة، فقد أعلنت سرايا القدس: قصفها بقذائف الهاون تحشدات العدو الصهيوني في منطقة الصناعة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة، فيما أعلنت كتائب القسام: تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة هندسية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق في حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوب القطاع