السيد نصر الله: وقف إطلاق النار في شمال فلسطين مرتبط بوقفه في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مساء اليوم الأربعاء10/7/2024م، أن وقف إطلاق النار في شمال فلسطين المحتلة مرتبط بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نصر الله في كلمة له في الاحتفال التأبيني للشهيد القائد محمد نعمة ناصر في مجمع الإمام المجتبى (ع) :" شهداء طوفان الأقصى هم من أوضح وأعلى مصاديق القتل في سبيل الله ومن يستشهد في سبيل الله لأنهم يقاتلون في معركة الحق الجلي الواضح الذي لا شبهة فيه ولا غبار عليه".

وأضاف:" نحن نقاتل في الشهر العاشر من الحرب مع العدو ومنذ دخولنا هذه المعركة حدّدنا لها أهدافاً والعدو يعترف بهذه الانجازات ويعتبرها استراتيجية"، مشدداً " من خلال معركتنا نستطيع إشغال العدو عن العدوان على غزة".

وتابع :" الأطراف في الخارج باتوا يدركون أن وقف الجبهة في الشمال مرتبط بوقف العدوان على غزة"، مؤكداً أن جيش الاحتلال يعاني من نقص في العديد وهم مضطرون لمحاولة إجبار الحريديم على التجنيد.

كما أكد أن عمليات المقاومة تشغل العدو في الشمال وعمليا هناك 1000 ضابط وجندي إسرائيلي مجبرون على البقاء هناك، مشدداً على أن جبهة الإسناد اللبنانية هدفها استنزاف العدو وتفويت الفرصة عليه لحسم المعركة في غزة

وبين الأمين العام لحزب الله أن "جيش" العدو غير قادر على إخلاء الشمال بسبب خوفه من تسلل مجموعات المقاومة ولا سيما مع خسارة تجهيزاته التجسسية، مشدداً على أن وقف الحرب في غزة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب في الجبهة الشمالية

واكمل نصر الله قائلاً:" نقدّم لعوائل الشهداء تبريكنا وتعزيتنا الذين قضوا خلال الأيام والأسابيع الماضية لنيل أعزائهم درجة الشهادة الرفيعة ونعزيهم بفقد أحبتهم".

وأضاف:" شهداؤنا كلهم شهداء في سبيل الله وكلهم قادة وأدلاء على الطريق شهداء عزّة وكرامة وشرف"، مؤكداً أن وحدة "نصر" ووحدة "عزيز" في المقاومة الإسلامية تعبير عن تقسيم جغرافي عسكري لمنطقة جنوب الليطاني.