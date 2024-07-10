"مش طالعين" هاشتاق يغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد أمر الاحتلال إخلاء غزة

فلسطين اليوم

أحدث قرار جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، القاضي بإخلاء كافة مناطق غزة ضجة كبيرة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من اسقاط "الجيش" مناشير على سكان مدينة غزة تطالبه فيها بالإخلاء فوراً نحو المناطق الجنوبية لقطاع غزة، والتي جاءت بعد أيام من مطالبته اخلاء الاحياء الشرقية والغربية للمدينة.

وصباح اليوم، طالب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" كافة سكان مدينة غزة بضرورة التوجه فوراً إلى منطقتي دير البلح والزوايدة، لاعتباره مدينة غزة منطقة قتال خطيرة، وأن مناطق دير البلح والزوايدة حسب زعمه أمنة.

وقبل عدة أيام، طالب جيش الاحتلال سكان أحياء التفاح والشجاعية وساحة الشوا والدرج بضرورة الاخلاء فوراً، ليعاود تكرار طلب الاخلاء في أقل من 12 ساعة لأحياء الرمال والصبرة وتل الهوا غربي المدينة بالإخلاء، محاولاً بذلك ممارسة ضغط كبير على المقاومة الفلسطينية في ظل مفاوضات وقف اطلاق النار الجارية برعاية مصرية وقطرية، بحسب محللين

قرار الاحتلال رد عليه سكان مدينة غزة، بكلمتين :"مش طالعين"، لتتحول هاتين الكلمتين إلى هاشتاق تفاعل عليه كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة سكان أحياء مدينة غزة، والذين عبروا من خلال منشوراتهم رفض الخروج والاخلاء من بيوتهم وأماكنهم.





مراسل قناة الجزيرة في غزة الصحفي إسماعيل الغول، نشر مقطع فيديو أعرب فيه رفض قرار الاحتلال اخلاء شمال قطاع غزة، مؤكداً أن كل مناطق قطاع غزة ليست أمنة ومعرضه للقصف والدمار.

بدوره، أعرب المواطن محمد دبابش، عن رفضه الخروج من مدينة غزة بعد مطالبة جيش الاحتلال بالاخلاء فوراً نحو المناطق الجنوبية، قائلاً في منشور عبر صفحته في "الفيس بوك":" باقون في ارضنا..متمسكون بترابها..ثابتون بإذن الله وتوفيقه..واثقون بنصر من الله وفرج قريب..لن نغادر ولن نتحرك من غزة وشمال القطاعنحن أصحاب الأرض.... ونحن الثابتون الي ان ياتي امر الله....والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .....قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون"





أما المواطنة اسراء ياسين، كتبت عبر صفحتها، بعد رفض أهالي مدينة غزة وشمال غزة دعوات الاحتلال بإخلاء مدينة غزة. باقيين هنا في غزة #مش_طالعين، بحكيها و معدتي من ايام مضطربة من قلة الاكل و الخوف، و كل خلية في جسمي مشبعة بالرعب، مش ناس خارقين احنا بشر و اللي بنشوفه و بنسمعه و الترقب و القلق اللي عايشينه لا يوصف ... نسأل الله الثبات الثبات و الرضا و القبول.

وليس بعيدا عن المشهد كتب مراسل قناة الجزيرة في شمال القطاع أنس الشريف على صفحته على فيسبوك وهو يرتدي درعه الصحفي ويجلس على ركام أحد البيوت أثناء مهمة عمل، قائلاً:"هينا قاعدين في الشمال ومش طالعين وين بدنا نروح؟".

ولليوم الـ278 يواصل الاحتلال "الاسرائيلي"عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفي ذات السياق، رد الصحفي محمود العامودي على قرار الاحتلال بالاخلاء بطريقة أخرى، قائلاً:" يطلبون منا أن نترك غزة ونغادر إلى دير البلح..للأسف ما معي إيجار الطريق ، المكان الوحيد الذي أعرف طريقه (الجنة) غير ذلك لا أترك غزة".





في حين، غرد المواطن عماد محمد بموقع "تويتر"، قائلاً:" صبراً يا أهلنا في غزة، زيدوا صبركم صبرا..العبور من مناطق محور نتساريم والنابلسي خطير جداً، وشهادات المواطنين السابقين خطيرة وتدفع لعدم المخاطرة بالأرواح، هذا الاحتلال غادر لا تنصاعوا له، #مش_طالعين".

ونشرت صفحة المنسق، خريطة توضح ممرات يدعى الاحتلال فيها أنها أمنة لخروج سكان مدينة غزة بعد مطالبته اياهم بالاخلاء فورا، وهي أن

الممرات آلامنة تمكنكم من الانتقال بسرعة وبدون تفتيش من مدينة غزة الى المآوي في دير البلح والزوايدة، بأن شارع طارق بن زياد وشارع عمر المختار يعتبران ممرات آمنة للعبور والانتقال غربًا الى شارع الرشيد (البحر) ومن هناك جنوبًا.

أما شارع الوحدة وشارع خليل الوزير يعتبران ممرات آمنة للانتقال شرقًا الى حي الزيتون ودوار المدينة ومن هناك الى شارع صلاح الدين جنوبًا.

مدينة غزة ستبقى منطقة قتال خطيرة!



