فلسطين اليوم

عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء10/7/2024م، مشاهد من تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتوغلة غرب مدينة غزة.

وبثت الكتائب في مقطع الفيديو الذي عرضته "قناة الجزيرة"، مشاهد من تصدي مجاهدي القسام لآليات العدو المتوغلة في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وصباح اليوم، أكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري ، تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "تلفزيونية" فور وصول القوة إلى مقتلة الكمين وإيقاع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب مسجد الأمين محمد في حي تل الهوى بمدينة غزة ورصد مجاهدونا هبوط عدد من الطائرات المروحية لإخلائهم.