فلسطين اليوم

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر اليوم الأربعاء 10/7/2024م، مقطعا مصوراً لمشاهد من دك مجاهديها بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني شرق غزة.

وعرضت السرايا في المقطع الذي نشرته بقناتها عبر التليجرام، مشاهد من دك مجاهديها بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي أخر بلاغاتها العسكرية، أكدت السرايا مسؤوليتها عن تفجير 3 آليات عسكرية صهيونية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى بمدينة غزة.

كما أكدت قصفها تحشدات قوات العدو المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وحققنا إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي بلاغ آخر، أعلنت السرايا قصفها بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني في محيط منطقة المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.