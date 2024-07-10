مبابي معلقا على هزيمة فرنسا: الخروج من اليورو أمر بسيط

فلسطين اليوم

علق كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا على الخروج من قبل نهائي يورو 2024 بالخسارة بهدفين لهدف أمام إسبانيا، مساء الثلاثاء.

قال مبابي في تصريحات أبرزتها شبكة راديو مونت كارلو: "لقد لعبوا أفضل منا، يجب أن نراجع المباراة لنرى مدى الفجوة بيننا وبينهم، لقد استقبلنا هدفين سريعين، وفي الشوط الثاني لم نستغل الفرص للعودة".

وأشار: "قبل المباراة اتخذنا قرار اللعب من دون قناع، لأنني مللت استخدامه، وسألت الطبيب وقال لي بإمكانني أن أفعل ما أريد".

وبسؤاله هل يعاني بدنيا أم ذهنيا، أجاب كيليان: "يجب ألا نعقد كرة القدم أكثر من اللازم، إما أن تكون جيدا أو العكس، لم أكن جيدا وسأعود إلى بلدي، الأمر بسيط".

وتحدث قائد منتخب فرنسا عن الفرصة التي أهدرها في الدقيقة 86، قائلا: "لقد قام باركولا بعمل رائع، وأعطاني الكرة ونجحت في المرور من المدافع، وأعتقد أنني كنت على وشك التسجيل أو على الأقل التسديد على المرمى لكن الكرة علت العارضة، إنها الحقيقة القاسية لكرة القدم".

واكتفى كيليان مبابي (25 عاما) بتسجيل هدف واحد من ركلة جزاء في شباك بولندا بمباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات التي انتهت بالتعادل 1-1.