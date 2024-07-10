الصحة بغزة: استشهاد 52 مواطنا و اصابة العشرات في 4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء10/7/2024م، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 278 على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيد و 208 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت الى 38295 شهيد و 88241 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، مبينة أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وبشأن مجزرة الإسرائيلية في منطقة عبسان مساء أمس، بينت الوزارة أن في تحديث خاص حتى اللحظة أن احصائية مجزرة الاحتلال يوم امس بحق النازحين في منطقة عبسان شرق خان يونس 27 شهيد واكثر من 53 اصابة بينها حالات حرجة .

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.