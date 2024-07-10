الاعلام العبري: المساعدات إلى غزة لن تضرر بعد تفكيك الرصيف البحري الأمريكي العائم

فلسطين اليوم

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة الإسرائيلية" قدمت التزامًا للولايات المتحدة بأن حجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، "لن تتضرر بعد تفكيك الرصيف البحري الأمريكي العائم بشكل كامل".

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن الكيان قدم خطة تتضمن إدخال المساعدات التي كانت من المفترض أن تصل إلى غزة بحرًا سيتم تحويلها إلى ميناء أسدود ومن ثم إدخالها برًا إلى القطاع.

وكانت قناة "سي إن إن" الماضية، أفادت في تقرير لها الليلة الماضية، بأن الولايات المتحدة قررت إزالة الرصيف العائم قبالة بحر مدينة غزة، بشكل دائم.

وكان الرئيس الامريكي جو بادين، قد أوعز ببناء الرصيف العائم قبل ثمانية أشهر، في بحر غزة، لتسهيل عملية إدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.

علمًا أن الجيش الأمريكي، قد دعم جيش الاحتلال بشحنات عسكرية كبيرة منذ بدء الحرب في السابع من اكتوبر الماضي، إذ استخدمها الأخير الأسلحة الامريكية "الفتاكة" في حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي القطاع، والتي تسببت باستهداف ما يزيد عن 38 ألف شخص وتدمير مخيمات ومدن غزة.