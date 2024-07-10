الأورومتوسطي: الاحتلال يوسع حربه على غزة ويستخدم المدنيين كأداة ضغط

فلسطين اليوم

أكد المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي توسع حربها على قطاع غزة وتستخدم المدنيين كأداة ضغط وابتزاز سياسية في ظل الحديث عن عودة التفاوض للوصول إلى إعلان صفقة تبادل أسرى.

وأوضح المرصد الاورومتوسطي، أن جيش الاحتلال يستهدف مراكز النزوح ومحيطها وتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين والمدنيين في وقت يواصل منع عودة النازحين قسرًا إلى أماكن سكناهم ويستمر بتجويعهم وتعطيشهم.

وأضاف "وثقنا إطلاق طائرات الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الثلاثاء، عدة صواريخ تجاه مجموعة من السكان والنازحين، الذين أصنافهم النزوح القسري المتكرر على بوابة مدرسة "العودة" في عباس الكبرة شرقي خانيونس.

وأوقع الاستهداف المذكور يقرب من 32 شهيدًا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بعضهم تحول إلى أشلاء، إضافة إلى أكثر من 50 جريحًا.

