سرايا القدس: فجرنا 3 آليات صهيونية بحي تل الهوا

فلسطين اليوم

تواصل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، في بيانات منفصلة، تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال وآلياته وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفه.

وقالت السرايا إن مجاهديها فجروا 3 آليات عسكرية صهيونية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى بمدينة غزة

وقصفت سرايا القدس تحشدات قوات العدو المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وحققنا إصابات مباشرة في صفوفهم.

كما قصفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني في محيط منطقة المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.