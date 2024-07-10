لازاريني: ثلثا مدارس "الأونروا" تعرضت للقصف منذ بدء الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء 10-7-2024، أن ثلثي مدارس "وكالة الغوث" قصفت منذ بدء الحرب في القطاع بعضها دمرت وأخرى تضررت

قال لازاريني في تصريحات صحفية: "إن 4 مدارس قصفت في قطاع غزة في الأيام الأربعة الأخيرة".

وأضاف: "المدارس تحولت من أماكن آمنة للتعليم إلى ملاجئ مكتظة وغالبا أماكن للموت والبؤس".

من جانبه، قال مدير المستشفى الإندونيسي في شمال غزة: "ساعات قليلة وتتوقف الخدمة عن العمل بسبب النقص الحاد في الوقود".

وحذر من أن حياة المرضى أصبحت في دائرة الخطر الشديد، مطالباً المنظمات الدولية بالتدخل.