الإعلان عن حصيلة قتلى المستوطنين وجنود الاحتلال بصواريخ حزب الله

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة اعداد قتلى المستوطنين وجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي قتلوا بصواريخ وقذائف حزب الله منذ بدء التصعيد في أكتوبر الماضي.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال، مقتل 28 "إسرائيليًا" بينهم 17 جنديًا.

وبالأمس، أفادت وزارة صحة الاحتلال الاسرائيلي، بمقتل مستوطنين إثر سقوط صاروخ بجانب مركبة أحرقت بالكامل في الجولان المحتل.

ويعلن حزب الله، في بيانات وبلاغات عسكرية يومية، عن استهدافه تجمعات لجنود الاحتلال وآليات ومواقع عسكرية في شمال فلسطين المحتلة، بصواريخ وقذائف دقيقة، ردًا على مجازر الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة.

وتشهد جبهة الشمال، تصعيدًا عسكريًا بوتيرة عالية، منذ تسعة أشهر، إذ ربط حزب الله وقف إطلاق الصواريخ باتجاه البلدات المحتلة بوقف العدوان على غزة.

وتستهدف المدفعية والطيران الحربي للاحتلال أهدافًا بينها تجمعات سكنية في جنوب لبنان وأحيانًا يتم قصف سيارات ومنازل في وسط البلاد، ما يسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى جلهم من المدنيين العُزل.