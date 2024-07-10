جالانت: زيادة الضغط على سكان غزة لن يؤثر على المقاومة

فلسطين اليوم

اعترف وزير حرب الاحتلال يوآف جالانت، اليوم الأربعاء 10-7-2024، أنه من يعتقد أن ممارسة الضغط على سكان غزة ستؤدي إلى الضغط على المقاومة فهو مخطئ.

وأضاف جالانت في تصريحات له خلال الجلسة العامة للكنيست: "العملية تدريجية، لم تتم منذ 76 عامًا، إنها تتغير الآن، أوامر التجنيد في الطريق وستصدر في الأسابيع المقبلة". وفقاً له.

وتابع قائلاً: "مصممون على محاسبة كل من عمل ضد مواطنينا وسيكون أمامهم إما السجن أو المقبرة". بحسب قوله.

وفي ذات الإطار، كشف الإعلام العبري عن أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سّرب معلومات أمنية سرية كانت ُتعرض خلال المشاورات مع طاقم المفاوضات

وقال الإعلام العبري: "إن نتنياهو تعّمد في كل مرة تتقدم فيها المفاوضات إصدار بيانات متشددة ضد الصفقة باسم مصدر سياسي".

وقالت سرايا القدس: "قصفنا بقذائف "الهاون" تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني في محيط منطقة المنطار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

وأضافت سرايا القدس: "فجر مجاهدونا 3 آليات عسكرية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى بمدينة غزة".

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، بوقوع 4 جرحى بصفوف "الجيش" نتيجة عبوة ناسفة في قطاع غزة 2 منهم في حالة حرجة جداً.