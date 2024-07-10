خشية من اعتقاله.. نتنياهو يقرر عدم التوقف في أوروبا خلال سفره إلى واشنطن

فلسطين اليوم

قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عدم التوقف في أوروبا خلال سفره إلى الولايات المتحدة، في الايام المقبلة القليلة، خشية من مذكرة اعتقال تعدها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، على خلفية ارتكابه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الاسرائيلية، فإن نتنياهو قرر عدم زيارة جمهورية التشيك وهنغاريا اثناء رحلته إلى الولايات المتحدة، في الايام المقبلة القليلة.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابًا أمام الكونغرس الامريكي في 24 يوليو، وسيلتقي بعدها بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتلتزم جمهورية التشيك والمجر باعتقال نتنياهو، حال قبلت المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الرئيسي "كريم خان" لها، بإصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وذكر الاعلام العبري، أن نتنياهو سيسافر مباشرة مع حاشية محدودة إلى العاصمة واشنطن، مشيرًا إلى أن نتنياهو فكر في التوقعات بعد أن تبين أن طائرته الموسومة بعنوان "جناح صهيون" لم تتمكن من السفر عبر المحيط الأطلسي إذا كانت تحمل حمولة كاملة من الركاب.

وفي شهر مايو الماضي، أعلن المدعي العام كريم خان، انه يسعى للحصول على أوامر لاعتقال نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بسبب ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة.

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