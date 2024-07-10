بالفيديو آليات الاحتلال تهدم بئر مياه في طوباس وتعتقل مواطنا في سلفيت

فلسطين اليوم

شرعت آليات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، بهدم بئر مياه في محافظة طوباس بالضفة الغريبة المحتلة.

وافادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال وبرفقة عدد من الجنود شرعت بهدم بئر مياه في قرية تياسير، تحت حجج واهية.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا وهو صاحب أحد المحالات لبيع الاسمدة والمبيدات الحشرية في مدينة سلفيت، بعدما اتهمته ببيع اسمدة غير قانونية.

وفي مدينة طولكرم، أصابت قوات الاحتلال شابًا برصاصة في الرقبة وصفت جراحه بالخطيرة.