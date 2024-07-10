تركيا: مجازر الاحتلال دليل على إرادة القضاء على الفلسطينيين

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء 10-7-2024، أن اكتشاف مقابر جماعية في مدينة خان يونس بقطاع غزة، واستهداف أربع مدارس في الأيام الأربعة الماضية، هي أدلة ملموسة على أن "إسرائيل" تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني بشكل كامل.

وأدانت الخارجية في بيان لها، قتل جيش الاحتلال عشرات المدنيين في مدرسة لجأ إليها مواطنون في مدينة خان يونس.

وأوضحت، أن هذه الهجمات تُظهر أيضا أن حكومة نتنياهو تهدف إلى تقويض فرص التوصل لوقف إطلاق النار.

وشددت الخارجية التركية، على أن "المسؤولين الإسرائيليين سيحاسبون أمام القانون على هذه التصرفات التي تتجاهل كافة القيم الإنسانية والقانون الدولي".

جدير ذكره أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزة، مساء أمس الثلاثاء، عقب استهدافها مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 29 شهيداً على الأقل، وأكثر من 53 إصابة بينها حالات خطيرة وحرجة.