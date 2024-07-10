مستشفى الاندونيسي يحذر من تعرض مرضاه للخطر بسبب شح الوقود

فلسطين اليوم

حذر مدير مستشفى الاندونيسي بغزة، مروان السلطان، اليوم الأربعاء، من تعرض حياة المرضى داخل المستشفى الواقع في شمال قطاع غزة، إلى خطر الموت، جراء شح الوقود اللازم لتشغيل المولد الكهربائي.

وقال السلطان، في تصريح صحفي: "ساعات قليلة ويتوقف المستشفى عن العمل، بسبب نقص الوقود".

وطالب مدير المستشفى، المنظمات الدولية بالتدخل لمنع كارثة.

وحذرت وزارة الصحة بغزة، في وقت سابق، من توقف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي نتيجة لعدم توفر الوقود، مشيرة إلى أن مستشفى ناصر هو الوحيد المتبقي ويقدم الخدمة للمرضى بعد خروج مستشفى غزة الاوروبي عن الخدمة في محافظتي خانيونس ورفح.

وأوضحت الصحة بغزة، أنه تم ايقاف العمل في بعض الاقسام داخل مجمع ناصر الطبي..

وناشدت كافة المؤسسات المعنية والاممية والانسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.