عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، عقب تأمين الحماية المُشددة والكاملة لهم من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وأفادت مصادر محلية،بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ العام 1967، وتجولوا فيها وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

ونقلًا عن مصادر مقدسية، فإن عددًا من المستوطنين المتطرفين أدّوا صلوات وطقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، قرب مصلى باب الرحمة.

وغادر المستوطنون باحات المسجد الأقصى من جهة "باب السلسلة" ضمن مسارات وجولات رفقة القوات الخاصة التي وفرت الحماية للمقتحمين.