إصابة خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحامه طولكرم وسرايا القدس تتصدى

فلسطين اليوم

أصيب مواطن فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن مواطنًا أصيب بجراح خطيرة، عقب إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال، وإصابته بالرصاص الحي في الرقبة والصدر.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإصابة وصلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب مدخل مخيم طولكرم للاجئين، وفي منطقة "شارع نابلس"، وعدة أحياء أخرى؛ تخللها عمليات إطلاق نار ورشق آليات الاحتلال العسكرية بالحجارة.

وصرحت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، بأن مقاتليها يستهدفون قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة من عدة محاور بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وصباح اليوم الأربعاء، دهمت قوات الاحتلال عدة مناطق وقرى في محافظة طولكرم، ودهمت محلات تجارية ومشاتل زراعية، وصادرت أسمدة طبيعية ومبيدات حشرية من داخلها، وهددت أصحاب المحال والتجار بعدم بيع تلك المواد.