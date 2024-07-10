الاحتلال يهدم محلين تجاريين في بيت لحم

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، محلين تجاريين في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بهدم محل تجاري لمواد البناء في منطقة الشرفة شرقاً.

وأضاف أن الهدم طال محلاً آخر للبلاط في منطقة المشاهد غرب القرية.

يُذكر أن سلطات الاحتلال هدمت في النصف الأول من عام 2024، نحو 318 منزلا ومنشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء عمليات الهدم 632 مواطنا منهم 292 طفلاً و199 امرأة، وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.