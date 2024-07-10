إصابة فتى برصاص الاحتلال في مواجهات شرق نابلس

فلسطين اليوم

أصيب فتى فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في تصريح مقتضب، اليوم، إن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لفتى في الـ 14 من عمره، خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت فوريك.

ونوه "الهلال الأحمر" إلى أن إصابة الفتى في قدمه، ونُقل إلى مشافي مدينة نابلس لاستكمال تلقي العلاج.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك فجر الأربعاء، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.