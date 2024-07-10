نتنياهو تجنب الهبوط في مطار أوروبي خشية الاعتقال

فلسطين اليوم

كشفت هيئة البث العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، خوفاً من مذكرة اعتقال سابقة أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وذكرت القناة أن مكتب نتنياهو درس خيارات مختلفة للتوقف في أوروبا، منها عقد اجتماع سياسي في جمهورية التشيك أو المجر الدول التي تعتبر صديقة لإسرائيل.

وتشير القناة إلى أن نتنياهو فضل في النهاية، تجنب التوقف تماماً في أوروبا والقيام برحلة مباشرة إلى الولايات المتحدة، على الرغم من الحاجة إلى تقليل عدد الركاب على متن الطائرة.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قدّم في نهاية أيار/ مايو الماضي، طلبات إلى المحكمة لاستصدار مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الحرب "يوآف غالانت" بِتُهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وإبادة ضد الإنسانية.