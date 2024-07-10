بالفيديو والصور قوات الاحتلال تقتحم بلدات في الضفة الغربية المحتلة

الساعة 09:37 ص|10 يوليو 2024
قوات الاحتلال تقتحم مدينة سلفيت
قوات الاحتلال تقتحم مدينة سلفيت

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي معززة بالآليات العسكرية، اليوم الاربعاء، بلدات عدة في  الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سردا شمال رام الله، وسلفيت، ومخيم عين السلطان بمدينة اريحا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الآليات العسكرية التي تحمل جنودًا اقتحمت أيضًا طولكرم، وحلحول في الخليل، حيث أغلقت الطرق مع انتشار الجنود في الشوارع.

اقتحام الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

 

اقتحام الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

 

اقتحام الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية


 

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