فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي معززة بالآليات العسكرية، اليوم الاربعاء، بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سردا شمال رام الله، وسلفيت، ومخيم عين السلطان بمدينة اريحا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الآليات العسكرية التي تحمل جنودًا اقتحمت أيضًا طولكرم، وحلحول في الخليل، حيث أغلقت الطرق مع انتشار الجنود في الشوارع.



