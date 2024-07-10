"معاريف": بمئة ألف لاجئ.. "حزب الله" أقام شريطاً أمنياً شمال "إسرائيل"

فلسطين اليوم

اعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 10-7-2024، بأن المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" أقامت شريطاً أمنياً داخل شمال "إسرائيل" بواسطة تهجير نحو مئة ألف لاجئ من المنطقة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "حزب الله مدرسة من الناحية الاستراتيجية، لقد خلق واقع مائة ألف لاجئ في الشمال، وأقام شريط أمني داخل "أراضي إسرائيل"، منطقة كاملة من "إسرائيل" معزولة عن الدولة لأكثر من تسعة أشهر"

وأضافت الصحيفة العبرية: "حزب الله الآن يوسع مساحة المعركة إلى "الجولان" المحتل، ومن المشكوك فيه أن تتمكن "إسرائيل" من تغيير الواقع وتوازن الردع لديها في الشرق الأوسط". على حد قولها.

وكان قد أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، مساء أمس الثلاثاء، أنّ "المقاومة في لبنان ماضية في ما بدأته في 8 تشرين الأول/أكتوبر حتى نصل إلى الهدف الذي نتطلع إليه في جميع جبهات الإسناد، ولا يمكن أن نتراجع عن موقفنا وقتالنا في هذه المعركة".

وقال السيد نصر الله: "إنه عندما يرتقي منا الشهداء أو تُدمّر بيوتنا أو نهدد بالحرب نحن لا نخاف ولا نتخلى عن مسؤوليتنا".

وأضاف: "جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق والإسناد السياسي مثل سورية وإيران هي صورة مُفرحة يقابلها صورة محزنة من مواقف العالم العربي والإسلامي تجاه غزة".

وذكّر أنّه "منذ أسابيع لم تدخل المساعدات إلى غزة وتعاني خطر انتشار المجاعة والأوبئة والأمراض"، مشدداً على أنّ "جيش الاحتلال هو أكثر جيش بلا أخلاق وبدأت تظهر حقيقته".

كما أردف السيد نصر الله أنّه لن نجد أعظم وأقوى وأهم من الكلمات التي قالها الحسين (ع): "ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقاً حقاً، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برماً".

وتساءل الأمين العام لحزب الله في كلمته "أين تُنفق أموال المسلمين اليوم ومليوني مسلم في غزة يموتون جوعاً، وتكدّس الدبابات والطائرات والإمكانات الضخمة لأجل من؟".

وفي وقتٍ سابق، أكَّد السيد نصر الله أنّ المقاومة في لبنان لن تتراجع "لحظةً واحدةً على الإطلاق عن نصرة الحق حتى لو سقط شهداء وتهدمت البيوت ومهما كان لذلك من تداعيات سياسية".