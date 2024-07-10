وسط اشتباكات مسلحة.. قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق في مدن الضفة الغربية، واعتقلت 5 شبان بعد مداهمة وتفتيش منازلهم.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من قرية حوسان غرب المدينة، وهم: رائد ابراهيم حمامرة (50 عاما)، وصابر ياسر شوشة (27 عاما)، وصبري محمد حمامرة (17 عاما)، وبشار لؤي حمامرة.

كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم الدهيشة وتمركزت على مدخله الرئيس على شارع القدس الخليل، وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت بطريقة عشوائية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح بعض المنازل، وفجرت أبواب إحدى المطابع، وألحقت أضراراً بعدد من المركبات المركونة على الشارع الرئيس بأطلاق النار عليها.

وتخلل اقتحام المخيم وقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء المدينة من عدة محاور، ودهمت منزل ذوي الشهيد عمار عنبوسي في شارع كشيكة غرب المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكد شهود عيان تعرض مركبات الاحتلال لإطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وفي قرية عوريف جنوب المدينة، دهمت قوات الاحتلال عدة منازل واعتقلت الشاب عمران الصباح.

كما اقتحم الاحتلال بلدة بيت فوريك جنوب نابلس، واندلعت مواجهات بين شبان البلدة وجنود الاحتلال الذين ردوا بإطلاق النار، مما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي في قدمه.

وفي الخليل جنوباً، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر بأعداد كبير من الآليات العسكرية وانتشرت في منطقة "صافا" شمال البلدة، ودهمت عدداً من منازل المواطنين قبل انسحابها مخلفة دماراً واسعاً، دون أن يبلغ عن اعتقالات.