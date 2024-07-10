شهداء باستهداف الاحتلال لمنازل في رفح والنصيرات وغزة

فلسطين اليوم

انتشلت الطواقم الطبية، اليوم الاربعاء، جثامين شهيدين وعدة اصابات جراء استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من المواطنين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بينما يواصل الاحتلال القصف في مناطق أخرى من القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بان الشهيدين هما من عائلة أبو محسن.

واطلقت دبابات الاحتلال المتوغلة في شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة، قذائف عدة باتجاه منازل المواطنين في المنطقة.

كما وتقصف مدفعية الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل، مناطق في شمال جسر وادي غزة من جهة شارع صلاح الدين وأرض أبو حجير شمال المحافظة الوسطى.

ووصل اربعة شهداء واصابات إلى مستشفى شهداء الاقصى، إثر استهداف منزل يعود لعائلة الغرام قرب مدخل شارع الدعوة.

وفي مدينة غزة، اصيب عشرة مواطنين إثر قصف شقة سكنية في شارع النصر.

وجددت المدفعية، قصفها فجر اليوم، على حيي التفاح والشجاعية ومنطقة الشعف شرقي مدينة غزة.

وتدخل الحرب على قطاع غزة، شهرها العاشر على التوالي، حيث يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر ضمن سياسة الابادة الجماعية التي يشنها على سكان القطاع الأعزل.