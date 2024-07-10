فلسطين اليوم

تناقل العديد من النشطاء ووسائل الإعلام، صباح اليوم الأربعاء 10-7-2024، فيديو يظهر مشاهد مؤثرة من وداع أسرة فلسطينية بمخيم النصيرات لأطفالها الشهداء الذين سقطوا بصواريخ جيش الاحتلال فجر اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو، هذه المشاهد وسط حالة من الحزن والبكاء من أهالي الشهداء خلال وداع أربعة من أطفالهم استشهدوا بغارات الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فجر اليوم.